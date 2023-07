Le sport dans les collections photographiques de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie Fort de Saint-Cyr – Archives photographiques Montigny-le-Bretonneux, 16 septembre 2023, Montigny-le-Bretonneux.

Le sport dans les collections photographiques de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie 16 et 17 septembre Fort de Saint-Cyr – Archives photographiques Groupes limités, réservation indispensable (téléphone uniquement) auprès de Anne Cook à partir du 4 septembre

Vous aurez un aperçu de l’architecture du fort militaire construit après la guerre de 1870, entre 1874 et 1879, et aménagé au début des années 1980 pour recevoir des collections photographiques appartenant à l’État.

La vue générale du site est complétée par le tunnel menant à la caponnière, la tourelle abritant la machinerie, et… les ruches !

Constituées à partir de la première commande de l’État en 1851, les collections actuellement conservées dans les bâtiments du fort se composent aujourd’hui de plusieurs millions d’objets : négatifs originaux (sur plaque de verre, papier ou pellicule souple), planches contact, plaques de projection, tirages, ainsi qu’archives de photographes. Vous découvrirez ainsi les compétences et moyens mis en œuvre par la MPP pour leur conservation, leur étude et leur valorisation.

Pour la première fois, cette année, la FFVE (Fédération française des Véhicules d’Époque) présentera plusieurs automobiles anciennes dans l’enceinte du fort.

Départ de visite samedi et dimanche à 10h, 11h15, 14h15, 15h30

Durée : 1h30

Fort de Saint-Cyr – Archives photographiques Route du fort de Saint-Cyr 78180 Montigny-le-Bretonneux Élément remarquable de l'architecture militaire du XIXe siècle, le fort a été construit en 1875 pour la protection de la ville de Paris. Le site est affecté au ministère de la Culture depuis 1982. Les bâtiments abritent aujourd'hui les Archives photographiques de la Médiathèque du patrimoine et de la photographie (direction générale des patrimoines) et servent au stockage et à la conservation de photographies – négatifs souples ou sur plaque de verre, positifs pour projection, tirages… – et d'archives. RER C Saint-Quentin-en-Yvelines ; Transilien, lignes N et U

Fort de Saint-Cyr, la tourelle – Anne Garde, Ministère de la Culture (France), Médiathèque du patrimoine et de la photographie