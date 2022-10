Stage de cinéma populaire, itinérant et inspirant “Les regards inversés” Fort de Port-Cros La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Contexte :

Par retour d’expérience, notamment lors de son premier stage cinéma, l’association s’est rendu compte que ça ne touchait que trop peu de filles. C’est pourquoi, elle souhaite sensibiliser les jeunes filles à l’usage de l’audiovisuel afin de les mettre en confiance dans ce secteur d’activité.

A travers ce projet, l’association souhaite atteindre des objectifs qui aient un véritable impact sur l’expérience de ces jeunes filles qui vont former une équipe de tournage. Ce projet pédagogique s’inscrit dans le projet de mobilité et de mixité qui aura pour thématique la découverte des richesses de la région PACA notamment en termes de références cinématographiques. Objectifs :

On compte trois objectifs généraux, qui vont se décliner en objectifs opérationnels avec des moyens pour les mettre en oeuvre : – Favoriser l’émancipation et l’autonomie

– Amener le jeune à se dépasser, se (re)découvrir pour une affirmation de soi

– Participer à la réussite éducative et se familiariser avec le monde de l’audiovisuel Déroulement : (en 3 étapes) 1ère étape : une journée d’initiation à l’audiovisuel où elles pourront prendre le rôle d’acteurs et de techniciens audiovisuels (preneur de son, réalisateur, monteur, éclairagiste, etc.) 2e étape : tournage itinérant de 3 jours afin de prendre des images, de rencontrer des personnalités inspirantes, de les interviewer et de pratiquer des activités culturelles et sportives. 3e étape : montage et projection du film.

