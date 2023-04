Astropolis Fête la Bretagne au Fort de Penfeld Fort de Penfeld, 14 mai 2023, Guilers.

Astropolis Fête la Bretagne au Fort de Penfeld Dimanche 14 mai, 12h30 Fort de Penfeld 2€ (Gratuit pour les – 12 ans)

Sur scène, l’évènement offre un panorama de musiques chaleureuses, douces et fédératrices, de l’électronique downtempo à la house en passant par la pop et les musiques traditionnelles bretonnes. En parallèle, nombreuses animations pour petit.e.s et grand.e.s.

Une longue journée festive dans le cadre historique et champêtre de ce fort entouré de verdure pour profiter à fond du printemps !

PRATIQUE

Pour tou.te.s !

La Fête de la Bretagne est un évènement familial. De nombreuses animations sont pensées pour le jeune et très jeune public et des casques pour protéger les oreilles des plus jeunes sont à disposition des parents.

Du côté vert de la force !

Respectez le magnifique site du fort de Penfeld et ses environs ! Ramassez, triez vos déchets et ne jetez rien par terre. Pensez à ramener vos sacs poubelles/cendriers ou à utiliser ceux du point info ! Et pour venir, préférez le bus, le covoiturage ou le vélo !

Accès

Allez-y en bus ou à vélo, les moyens les plus écologiques pour venir ! 1 bus toutes les heures du centre-ville : Ligne 10 arrêt : “Bohars – Penfeld »

En voiture, favorisez le covoiturage !

Parking de la Marine de Penfeld (entrée direction La Villeneuve : au rond-point du parc expo de Penfeld, prendre direction Bois de Keroual et directement tourner à gauche)

Sur place / War al lec’h

Buvette & restauration aux couleurs de la Bretagne – Toilettes – Accès PMR – Prévention : bouchons d’oreilles et casques de protections auditive pour les enfants – Bar à eau avec Eau du Ponant SPL

Un grand merci à nos partenaires : Région Bretagne – Ville de Guilers – SKED – Baril – Eau du Ponant

Fort de Penfeld Fort de penfeld Guilers 29820 Finistère Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T12:30:00+02:00 – 2023-05-14T19:30:00+02:00

2023-05-14T12:30:00+02:00 – 2023-05-14T19:30:00+02:00

Pique-nique Patrimoine