Dark Race au Fort de Montbré Fort de montbré Taissy, 22 juillet 2023, Taissy.

Taissy,Marne

Une nuit, un Fort, Block Race… Quoi de mieux pour faire une nocturne !

Au programme de cette soirée : Découverte du fort et frissons seront au rendez vous pour 1h30 de parcours qui auront la saveur d’une victoire quand vous en sortirez !

A partir de 13 ans..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . .

Fort de montbré

Taissy 51500 Marne Grand Est



One night, one Fort, Block Race… What better way to spend the night!

On the program for this evening: discover the fort and experience the thrill of a 1h30 course that will have the flavour of victory when you come out!

Ages 13 and up.

Una noche, un Fuerte, Carrera de Bloques… ¿Qué mejor manera de pasar la noche?

En el programa de la velada: ¡descubrir el fuerte y disfrutar de las emociones de un recorrido de hora y media que tendrá sabor a victoria al salir!

A partir de 13 años.

Eine Nacht, ein Fort, Block Race… Was gibt es Besseres, um eine Nacht zu erleben!

Auf dem Programm stehen heute Abend: Entdeckung des Forts und Nervenkitzel für 1,5 Stunden, die sich wie ein Sieg anfühlen werden, wenn Sie das Fort verlassen!

Ab 13 Jahren.

