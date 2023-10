Visites guidées du Fort de Mons – hiver 2023/2024 Fort de Mons Mons-en-Barœul, 24 novembre 2023, Mons-en-Barœul.

Visites guidées du Fort de Mons – hiver 2023/2024 24 novembre 2023 – 21 mars 2024 Fort de Mons 2.50€ sur réservation

Le fort de Mons

L’un des forts les mieux conservés de la « place forte de Lille », comme on la désignait au moment de sa construction en 1880, est un trésor caché dans la ville. Épargné par les conflits, le fort a conservé, à l’exception de ses canons, ses attributs d’ouvrage militaire : son pont basculant, ses caponnières, ses magasins à poudre, son casernement. Amateurs d’architecture militaire, d’arts et des lettres, de verdure ou d’espace, venez le découvrir ! En partenariat avec l’Association Historique de Mons-en-Barœul. (Des travaux dans le fort peuvent modifier le circuit habituel)

RV au fort de Mons, rue de Normandie à Mons-en-Barœul

Vendredi 24 novembre de 14h30 à 17h, samedi 17 février de 10h à 12h30 et vendredi 22 mars de 15h à 17h30

2,50 € sur réservation : https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/visite-du-fort-de-mons-hiver-23-24

Renseignements au 03 20 43 55 75 / 06 08 93 19 26 ou sur ot@villeneuvedascq-tourisme.eu

Conditions

Chaussures plates et tenue adaptées exigées

Tout accompagnateur n’ayant pas effectué de réservation au préalable peut se voir refuser l’entrée

Fort de Mons Rue de Normandie, 59370 Mons en Baroeul Mons-en-Barœul 59370 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 08 93 19 26 »}, {« type »: « email », « value »: « ot@villeneuvedascq-tourisme.eu »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/visite-du-fort-de-mons-hiver-23-24 »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/office-de-tourisme-de-villeneuve-d-ascq/evenements/visite-du-fort-de-mons-hiver-23-24 »}, {« link »: « mailto:ot@villeneuvedascq-tourisme.eu »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T14:30:00+01:00 – 2023-11-24T17:00:00+01:00

2024-03-21T15:00:00+01:00 – 2024-03-21T17:30:00+01:00

visite guidée mémoire

Association Historique de Mons en Baroeul