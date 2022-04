Fort de l’OTAN Cravanche, 9 juillet 2022, Cravanche.

Fort de l’OTAN Cravanche

2022-07-09 15:30:00 – 2022-07-09 17:00:00

Cravanche Territoire-de-Belfort

EUR C’est en 1953 en pleine Guerre Froide que se construit au Salbert un centre de détection de la Défense aérienne du territoire. Partez à la découverte de ce lieu qualifié « Secret Défense » !

Chaussures et vêtements adaptés.

Mesures Covid 19 : les visites et animations sont soumises à la réglementation en vigueur à la date de leur déroulement.

Visite non remboursable, non échangeable.

C’est en 1953 en pleine Guerre Froide que se construit au Salbert un centre de détection de la Défense aérienne du territoire. Partez à la découverte de ce lieu qualifié « Secret Défense » !

Chaussures et vêtements adaptés.

Mesures Covid 19 : les visites et animations sont soumises à la réglementation en vigueur à la date de leur déroulement.

Visite non remboursable, non échangeable.

Cravanche

dernière mise à jour : 2022-04-04 par