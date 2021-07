Fort de l’OTAN Cravanche, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Cravanche.

Fort de l’OTAN 2021-07-10 – 2021-07-10

Cravanche Territoire-de-Belfort Cravanche

EUR 5 Ce centre de détection construit à partir de 1953 portait le nom d’ouvrage G. Partez à la découverte de ce lieu qualifié » Secret Défense » !

Prévoir chaussures et vêtements adaptés, lampe torche.

Inscription uniquement en ligne sur le site Helloasso

Visites non remboursables, non échangeables et dans la limite des places disponibles.

accueil@belfort-tourisme.com +33 3 84 55 90 90 https://www.helloasso.com/associations/belfort-tourisme/evenements/gb-fort-otan-10-juillet-15h30

