Visites commentées du fort de la plus petite des îles charentaises ! 16 et 17 septembre Fort de l’île Madame 3 €. Sur réservation. Nombre de places limité.

Venez découvrir les mystères du fort de la plus petite des îles charentaises : l’Île Madame !

La visite guidée du fort et de sa poudrière du XIXe siècle vous emportera dans un voyage à travers le temps : les plus jeunes seront enthousiasmés par la découverte de la poudrière à la lampe de poche, et les plus grands seront etonnés par l’architecture et la riche histoire de ce fort. Accédez en fin de visite au belevédère et découvrez la magnifique vue à 360° sur l’estuaire de la Charente et le Fort Boyard !

L'Île Madame, plus petite des îles charentaises, est accessible à marée basse par un chemin de sable et de galets. Site naturel classé, elle possède un patrimoine naturel et culturel exceptionnel tant sur le plan faunistique, floristique et historique.

Le fort de l’île Madame a été édifié en 1704 pour défendre l’arsenal de Rochefort. Au début du XVIIIe siècle, la redoute de l’ingénieur Rousselot, carré de 36 m de côté, coiffe le sommet de l’île en vis-à-vis du fort Vauban à Fouras. Au milieu du XIXe siècle, l’ajout d’une caserne défensive pour 250 hommes sur la face sud-est du fort et la construction d’une batterie orientée vers la rade de l’île d’Aix parachève la défense de l’île Madame.

Les trois casemates abritent des expositions sur la faune, la flore, la pêche à pied, la géologie et l’histoire de l’île Madame.

Le fort appartient désormais au conservatoire du littoral. Accès en fonction de la marée.

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T13:30:00+02:00

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T13:30:00+02:00

