Fort de la Miotte Belfort, 14 août 2022, Belfort.

Fort de la Miotte Belfort

2022-08-14 10:00:00 – 2022-08-14 12:00:00

Belfort Territoire-de-Belfort

La Tour de la Miotte fut le premier symbole de Belfort, avant d’être supplantée par le Lion de Bartholdi. De sa terrasse vous apprécierez le panorama sur les Vosges du Sud. La visite évoquera aussi la vie de caserne.

Prévoir baskets.

Mesures Covid 19 : les visites et animations sont soumises à la réglementation en vigueur à la date de leur déroulement.

Visite non remboursable, non échangeable.

Belfort

