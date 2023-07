Visite du Fort de la Miotte Fort de la Miotte Belfort Catégories d’Évènement: Belfort

Visite du Fort de la Miotte

Samedi 16 septembre, 14h30

Emblème légendaire de Belfort, la Tour de la Miotte fait partie du système défensif de la ville. Elle fut le premier symbole de Belfort avant d'être supplantée par le Lion. Ceinturée dans le fort du même nom, vous comprendrez sa position stratégique et apprécierez le fabuleux panorama depuis sa terrasse.

Fort de la Miotte
Avenue de la Miotte 90000 Belfort

Catégories d'Évènement: Belfort, Territoire-de-Belfort

