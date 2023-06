Exposition Zélie Noreda Fort de la Justice Belfort Belfort Catégories d’Évènement: Belfort

Territoire-de-Belfort Exposition Zélie Noreda Fort de la Justice Belfort, 4 juin 2023, Belfort. Exposition Zélie Noreda Dimanche 4 juin, 15h00 Fort de la Justice Sur inscription L’événement national « Rendez-vous aux Jardins » et son thème 2023 « Les musiques du jardin » sont l’occasion pour nous de vous présenter une exposition des photographies « musicales » de l’artiste photographe belfortaine Zélie Noreda.

Nous vous proposerons une visite guidée d’une heure sur réservation qui sera l’occasion de vous présenter l’histoire du Fort de la Justice, notre projet de jardins d’artistes et l’exposition de Zélie Noreda. Fort de la Justice Chemin de la Justice 90 000 Belfort Belfort 90000 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté https://jardins-fort-justice.com/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100067072407016 [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/les-musiques-du-jardin »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

2023-06-04T15:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00 ©zélienoreda Détails Catégories d’Évènement: Belfort, Territoire-de-Belfort Autres Lieu Fort de la Justice Adresse Chemin de la Justice 90 000 Belfort Ville Belfort Departement Territoire-de-Belfort Age min 7 Age max 99 Lieu Ville Fort de la Justice Belfort

Fort de la Justice Belfort Territoire-de-Belfort https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belfort/

Exposition Zélie Noreda Fort de la Justice Belfort 2023-06-04 was last modified: by Exposition Zélie Noreda Fort de la Justice Belfort Fort de la Justice Belfort 4 juin 2023