Visite guidée du site de la tour Vauban Fort de la Hougue Saint-Vaast-la-Hougue, 16 septembre 2023, Saint-Vaast-la-Hougue.

Visite guidée du site de la tour Vauban 16 et 17 septembre Fort de la Hougue 5€, gratuit enfants, 25 pers. max, durée 1h30.

Annick Perrot, historienne et lauréate du prix littéraire du Cotentin pour son livre « Saint-Vaast-la-Hougue et ses gens de mer » vous emmène à travers le temps pour vous faire revivre la bataille de la Hougue, la construction des tours sentinelles conçues par Vauban pour protéger la baie et leur incorporation bien des années plus tard au mur de l’atlantique lors de la deuxième guerre mondiale. Les tours Vauban sont inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2008.

Fort de la Hougue Accès par la porte aux Dames, 50550 Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie 02 33 88 62 30 http://www.saintvaast.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 83 01 80 18 »}] Visites de la tour de la Hougue : édifiée de 1694 à 1699 sous la direction de Benjamin de Combes, pour « protéger la plus belle rade de France » selon l’expression de Vauban, elle est inscrite avec sa sœur jumelle de Tatihou à l’Unesco, depuis 2008. Elle représente une facette de l’œuvre du célèbre ingénieur Sébastien Le Prestre : l’observation et la défense côtière. Le site de la Hougue fut incorporé au mur de l’Atlantique édifié par les allemands lors de la 2e guerre mondiale. Accès du site par la porte aux Dames et visite de la Tour Vauban.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Mairie de Saint-Vaast-la-Hougue