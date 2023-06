Visite libre du site de la Hougue Fort de la Hougue Saint-Vaast-la-Hougue, 16 septembre 2023, Saint-Vaast-la-Hougue.

Fort de la Hougue Accès par la porte aux Dames, 50550 Saint-Vaast-la-Hougue Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie 02 33 88 62 30 http://www.saintvaast.fr/ Visites de la tour de la Hougue : édifiée de 1694 à 1699 sous la direction de Benjamin de Combes, pour « protéger la plus belle rade de France » selon l’expression de Vauban, elle est inscrite avec sa sœur jumelle de Tatihou à l’Unesco, depuis 2008. Elle représente une facette de l’œuvre du célèbre ingénieur Sébastien Le Prestre : l’observation et la défense côtière. Le site de la Hougue fut incorporé au mur de l’Atlantique édifié par les allemands lors de la 2e guerre mondiale. Accès du site par la porte aux Dames et visite de la Tour Vauban.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Réseau des Sites Majeurs Vauban