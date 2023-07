BALADE DÉCOUVERTE – 27E NUIT DE LA CHAUVE SOURIS – QUAND LA NATURE PROFITE DE L’HISTOIRE Fort de Jouy-sous-les-Côtes Geville, 5 août 2023, Geville.

Geville,Meuse

Animation réalisée en partenariat avec l’association pour la sauvegarde du fort de Jouy et la Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères (CPEPESC).

Partez à la découverte de ces animaux si mystérieux, lors d’une visite dans les entrailles du fort où des passionnés vous guideront aux côtés d’un spécialiste des chauves-souris.

Prévoir une lampe de poche, des chaussures de marche et des vêtements chauds.. Tout public

Samedi 2023-08-05 20:00:00 fin : 2023-08-05 . 0 EUR.

Fort de Jouy-sous-les-Côtes

Geville 55200 Meuse Grand Est



Animation realized in partnership with the association for the safeguard of the fort of Jouy and the Commission of Protection of the Waters, the Heritage, the Environment, the Underground and the Chiropterans (CPEPESC)

Discover these mysterious animals during a visit to the bowels of the fort where enthusiasts will guide you alongside a bat specialist.

Bring a flashlight, walking shoes and warm clothing.

Este acto está organizado en colaboración con la Association pour la Sauvegarde du Fort de Jouy y la Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères (CPEPESC).

Descubra estos misteriosos animales en una visita a las entrañas del fuerte, donde los aficionados le guiarán junto a un especialista en murciélagos.

Lleve linterna, calzado para caminar y ropa de abrigo.

Animation in Zusammenarbeit mit der Association pour la sauvegarde du fort de Jouy und der Commission de Protection des Eaux, du Patrimoine, de l’Environnement, du Sous-sol et des Chiroptères (CPEPESC) (Kommission zum Schutz des Wassers, des Kulturerbes, der Umwelt, des Untergrunds und der Fledermäuse).

Entdecken Sie diese geheimnisvollen Tiere bei einem Besuch in den Eingeweiden des Forts, wo Sie von passionierten Besuchern an der Seite eines Fledermaus-Spezialisten geführt werden.

Bringen Sie eine Taschenlampe, Wanderschuhe und warme Kleidung mit.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT COEUR DE LORRAINE