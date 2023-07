Découverte d’un Fort Fort de Guentrange Thionville, 17 septembre 2023, Thionville.

Venez découvrir les nombreuses richesses du Fort de Guentrange au travers d’une visite guidée.

Dernier départ à 17h.

A l’issue de la visite, vente de pain cuit dans le four du Feste Obertgentringen.

Fort de Guentrange 2 chemin du Fort, 57100 Thionville Thionville 57100 Moselle Grand Est 03 82 88 12 15 http://fort.guentrange.free.fr/ Fort allemand de l’annexion, édifié entre 1899 et 1905, et appelé à l’époque « Fest Obergentringen », il servait à protéger le noeud ferroviaire de Thionville. Une centrale électrique, des réserves d’eau, un magasin aux vivres et un four à pain permettaient aux hommes de vivre en autonomie et dans un certain confort. Parking devant le fort.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Ville de Thionville