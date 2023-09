Musée du Père Pinchon Fort-de-France / Musée du Père Pinchon Fort-de-France Catégorie d’Évènement: Fort-de-France Musée du Père Pinchon Fort-de-France / Musée du Père Pinchon Fort-de-France, 16 septembre 2023, Fort-de-France. Musée du Père Pinchon 16 et 17 septembre Fort-de-France / Musée du Père Pinchon sur inscription, entrée libre SAMEDI 16 SEPTEMBRE 9H – 17H

– Visites guidées des expositions

– Projection des films documentaires : – « Martinique, sous la mer, les mystères de la vie » – « Les secrets de la mer » réalisés par Teddy ALBERT et Frédéric THYRODE SAINT-LOUIS

– Jeux biodiversité bôkay nou avec « Bwet jé » du PRNM (Parc Naturel Régional de Martinique)

9H – 10H

– Projection du film : « Les secrets de la mer » réalisé par Teddy ALBERT suivi d d’un Echange avec François JACARIA, passionné de plongée sous-marine ayant participé au documentaire « Les secrets de la mer ». (10H – 11H)

9H30 – 10H30

– Réalisation de tableau de fonds marins / Ghislaine OZIER-LAFONTAINE (6 – 12 ans)

– Réalisation de cadre photo avec des matériaux naturels / Art Kréole et Culture Caribéenne

11H – 12H

– Conférence « Impact du réchauffement climatique sur les coquillages de la Martinique » Régis DELANNOYE 14H30 – 16H30

– Réalisation de bas-reliefs marins en céramique / KARIB’CULTUR (à partir de 10 ans)

– Réalisation de cadre photo avec des matériaux naturels / Art Kréole et Culture Caribéenne

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 9H – 17H

9H – 10H Projection du film « Martinique, sous la mer, les mystères de la vie » suivi d’une Rencontre – échange avec Teddy ALBERT, l’un des réalisateurs (10H – 11H )

9H – 11H30

– Atelier découverte et initiation à la conque de lambi / Watabwi

14H30 – 16H30

– Réalisation de bas-reliefs marins en céramique / KARIB’CULTUR (à partir de 10 ans)

Fort-de-France / Musée du Père Pinchon
33 rue du Professeur Raymond Garcin
Fort-de-France
Fort-de-France 97233
Martinique

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:00:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:00:00+02:00
2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T23:00:00+02:00

