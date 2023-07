Participez à un baptême en jeep Fort de Fermont Viviers-sur-Chiers Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Viviers-sur-Chiers Participez à un baptême en jeep Fort de Fermont Viviers-sur-Chiers, 16 septembre 2023, Viviers-sur-Chiers. Participez à un baptême en jeep 16 et 17 septembre Fort de Fermont Tarif réduit : 7€/adulte, 5€/enfant de 7 à 12 ans, gratuit -de 7ans Découvrez le musée du fort ! Vous y trouverez également une exposition de véhicules militaires et pourrez participer à un baptême en jeep.

Une buvette ainsi qu’une petite restauration sont disponibles sur place.

Il est recommandé de porter des chaussures fermées et des vêtements chauds. Pour plus d’information sur cet évènement : https://openagenda.com/home/inbox/download-attachment?filename=conv.5d813c68b8514a2eb353bf45769f14df.msg.144561-0.jpg&id=12435 Fort de Fermont D174, 54620 Viviers-sur-Chiers Viviers-sur-Chiers 54620 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 82 39 35 34 https://www.fort-de-fermont.fr/ http://www.facebook.com/pages/Le-Fort-de-Fermont/95150839335 [{« link »: « https://openagenda.com/home/inbox/download-attachment?filename=conv.5d813c68b8514a2eb353bf45769f14df.msg.144561-0.jpg&id=12435 »}] Le fort de Fermont est un gros ouvrage de la ligne Maginot qui a gardé son authenticité. La visite permet aux visiteurs de découvrir l’organisation de la ligne de défense Maginot construite de 1929 à 1938 pour défendre les frontières du nord-est de la France. La visite est complétée par un musée de 1000m² présentant les principaux matériels de la Ligne Maginot mis en situation. Sur la D174 entre Beuveille et Fermont – Parking gratuit à proximité de l’entrée Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 OT du Longuyonnais Détails Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle, Viviers-sur-Chiers Autres Lieu Fort de Fermont Adresse D174, 54620 Viviers-sur-Chiers Ville Viviers-sur-Chiers Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville Fort de Fermont Viviers-sur-Chiers

Fort de Fermont Viviers-sur-Chiers Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/viviers-sur-chiers/