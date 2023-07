Visitez un fort de la ligne de défense Maginot Fort de Fermont Viviers-sur-Chiers, 16 septembre 2023, Viviers-sur-Chiers.

Visitez un fort de la ligne de défense Maginot 16 et 17 septembre Fort de Fermont Tarif réduit : 7€/adulte, 5€/enfant de 7 à 12 ans, gratuit -de 7ans

L’association propose un périple de deux heures pour découvrir un ouvrage d’artillerie avec ses équipements, ses organisations souterraines et son armement. La température dans le fort est constante : 13°.

Un départ de visite a lieu au fort toutes les heures.

Un baptême en Jeep vous est également proposé.

Pour plus d'informations sur cet évènement :

Une buvette, ainsi qu’une petite restauration, sont disponibles sur place.

Il est recommandé de porter des chaussures fermées et des vêtements chauds.

Fort de Fermont D174, 54620 Viviers-sur-Chiers Viviers-sur-Chiers 54620 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 82 39 35 36 https://www.fort-de-fermont.fr/ http://www.facebook.com/pages/Le-Fort-de-Fermont/95150839335 Le fort de Fermont est un gros ouvrage de la ligne Maginot qui a gardé son authenticité. La visite permet aux visiteurs de découvrir l'organisation de la ligne de défense Maginot construite de 1929 à 1938 pour défendre les frontières du nord-est de la France. La visite est complétée par un musée de 1000m² présentant les principaux matériels de la Ligne Maginot mis en situation. Sur la D174 entre Beuveille et Fermont – Parking gratuit à proximité de l'entrée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:00:00+02:00

OT du Longuyonnais