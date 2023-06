Douglas Kennedy : « les USA sont au bord de la sécession et la Chine le nouvel empire »

Visitez librement un fort et découvrez la vie quotidienne d'un soldat pendant la guerre

16 et 17 septembre

Fort de Douaumont

Tarif spécifique pour les JEP, adulte (+ 18 ans) : 4 € au lieu de 5 €. Tarif réduit (8-18 ans, étudiants, enseignants, militaires, demandeurs d'emploi) : 3 € au lieu de 4 €

Prenez part à une immersion authentique sur les lieux où des milliers de soldats ont vécu et combattu.

Fort de Douaumont
55100 Douaumont
Douaumont
Meuse
Grand Est

Le fort de Douaumont, bâti de 1885 à 1913, est le plus puissant ouvrage de la place-forte de Verdun.

Enlevé par surprise quatre jours après le début de la bataille de Verdun, il sera occupé pendant huit mois par l’armée allemande, qui en fera un abri pour ses troupes et un point d’appui essentiel pour poursuivre son offensive. Malgré plusieurs tentatives de reconquête, ce n’est que le 25 octobre 1916 que le fort sera repris. La visite du fort permet de découvrir une forteresse cuirassée, exemplaire des fortifications les plus modernes défendant les frontières avant 1914, et notamment sa tourelle d’artillerie de 155 mm. Dans le cœur du fort, on découvre les lieux occupés pendant des mois par les unités allemandes, les conditions de la vie quotidienne des soldats et ses drames.

Ce fort est aussi une nécropole qui rassemble les dépouilles de 679 combattants.

Accueil sur le parking du fort de Douaumont

ATTENTION : le fort de Douaumont n'est que partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite, vous pourrez découvrir la première partie du parcours. La température intérieure est basse, prévoir des vêtements chauds.

