Journée américaine Dimanche 17 septembre, 09h00 Fort de Cormeilles-en-Parisis De nombreuses animations seront proposées aux jeunes pour qu’ils puissent s’amuser tout au long de la journée :

• Chamboule tout

• Cerceaux

• Fer à cheval

En plus de la visite du fort, que vous pouvez également faire le 1er dimanche de chaque mois, les Amis du fort sont heureux de vous convier à une journée caritative avec des activités ludiques et culturelles.

Des stands de jeux seront à la disposition des jeunes visiteurs … et des moins jeunes.

Des motos et voitures (américaines et parfois anciennes) seront exposées et il sera possible de faire des baptêmes à moto.

Les profits de cette journée seront reversés à des associations caritatives qui œuvrent au profit d’enfants en situation de handicap.

Des animations sur le thème du western, présence d’un indien et de son tipi ; et de la dance country, avec des initiations seront également proposées. Nous invitons nos visiteurs s’habiller dans le thème.

Nous invitons nos visiteurs à venir costumé s’ils le souhaitent.

Fort de Cormeilles-en-Parisis 1 route stratégique 95240 Cormeilles-en-Parisis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Amis du Fort