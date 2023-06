jeu audio-guidé : « Fort de Condé, mission impossible » Fort de Condé Chivres-Val, 30 juin 2023, Chivres-Val.

Chivres-Val,Aisne

1886 – votre première affectation comme jeune capitaine est le Fort de Condé – stop – Le commandant a reçu un message codé du fort voisin mais il manque un mot – stop – Vous disposez de 45 minutes pour le retrouver – stop – Les militaires du Fort vous attendent sur votre parcours – stop – ne vous pe.

Fort de Condé

Chivres-Val 02000 Aisne Hauts-de-France



1886 ? your first assignment as a young captain is the Fort de Condé ? stop ? The commander has received a coded message from the neighboring fort but a word is missing ? stop ? You have 45 minutes to find it ? stop ? The soldiers of the Fort are waiting for you on your way ? stop ? don’t worry ?

1886 ? su primer destino como joven capitán es el Fuerte de Condé ? stop ? El comandante ha recibido un mensaje codificado del fuerte vecino, pero falta una palabra… ¿alto? Tiene 45 minutos para encontrarla ? stop ? Los soldados del Fuerte le esperan en su camino ? alto ? no se preocupe ?

1886 ? Ihr erster Einsatz als junger Hauptmann ist das Fort de Condé ? stop ? Der Kommandant hat eine verschlüsselte Nachricht vom benachbarten Fort erhalten, aber es fehlt ein Wort ? stop? Sie haben 45 Minuten Zeit, um es zu finden ? stop ? Die Soldaten des Forts warten auf Ihrem Weg auf Sie ? stop ? lassen Sie sich nicht aufhalten

