Découvrez un parcours d’énigmes sur la faune et la flore dans un fort militaire Fort de Bourlémont Mont-lès-Neufchâteau, 16 septembre 2023, Mont-lès-Neufchâteau.

Découvrez un parcours d’énigmes sur la faune et la flore dans un fort militaire 16 et 17 septembre Fort de Bourlémont Moitié prix: Adultes 5€, Enfants 4€, Gratuit pour les -5 ans

Résolvez les énigmes proposées par Ludo, et menez l’enquête sur un parcours d’énigmes sur la faune et la flore.

Dans un superbe cadre naturel et agréable, au cœur d’une fortification du XIXème siècle, Ludo vous accueille au Fort Aux Énigmes et vous propose de nombreuses activités, des loisirs et des jeux.

Vous voyagerez à travers les nombreuses galeries et salles du fort, où vous attendent diverses épreuves.

En famille ou entre amis, tous les participants devront faire appel à leurs connaissances et à leur adresse. Dame Nature teste votre culture, elle compte sur vous !

À la fin du parcours, si votre enthousiasme, votre témérité et vos bonnes réponses sont au rendez-vous, un diplôme récompensera vos résultats.

Fort de Bourlémont Allée de Rivières, 88300 Mont-lès-Neufchâteau Mont-lès-Neufchâteau 88300 Vosges Grand Est 03 29 94 35 69 http://fortdebourlemont.fr/v2/index.php [{« type »: « email », « value »: « contact@fortauxenigmes.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0329943569 »}] Le fort de Bourlémont, appelé brièvement fort Choiseul, est un ouvrage militaire, faisant partie du système Séré de Rivières, construit entre 1878 et 1881. Il avait pour mission de servir de fort d’arrêt dans la « trouée de Charmes », entre la place forte de Toul et celle d’Épinal. Il est situé sur la commune de Mont-lès-Neufchâteau. Il est aujourd’hui un lieu touristique géré par une association.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Philippe Massit