Visites historiques au fort de Bicêtre FORT DE BICÊTRE Le Kremlin-Bicêtre, 16 septembre 2023, Le Kremlin-Bicêtre.

Visites historiques au fort de Bicêtre 16 et 17 septembre FORT DE BICÊTRE Entrée libre sur inscription obligatoire, 15 personnes maximum par visite

Après 7 années de fermeture au public, le fort de Bicêtre accueillera la population kremlinoise pour une promenade commentée. Construit en quatre ans, de 1842 à 1846, le fort contient encore quelques vestiges visibles. Cette promenade d’une heure sur le chemin de ronde permettra de voir les aménagements anciens, les nouveaux bâtiments et surtout les alentours du fort depuis les hauteurs des murailles.

Inscription gratuite et obligatoire, pièce d’identité obligatoire le jour J. Attention, ces balades ne sont pas accessibles aux personnes ayant des difficultés à se déplacer et aux poussettes.

FORT DE BICÊTRE 21 avenue Charles-Gide Le Kremlin-Bicêtre 94270 Val-de-Marne Île-de-France 01 56 20 33 65 [{« type »: « link », « value »: « http://www.kremlinbicetre.fr »}] Construit entre 1842 et 1846, le Fort de Bicêtre fait partie d’une ceinture de 17 forts, tous érigés au milieu du XIXe siècle afin de protéger la capitale. De forme pentagonale, le Fort a été successivement occupé par différentes unités militaires. Depuis 1946, il a perdu son importance tactique mais a conservé sa vocation militaire. Actuellement, le fort accueille principalement l’échelon central de la Direction Interarmées des Réseaux d’Infrastructure et des Systèmes d’Information de la Défense (DIRISI). M7 Le Kremlin Bicêtre/ Bus 47 et 323 Barnufles La piscine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Fort de Bicêtre