Territoire-de-Belfort Visite guidée du Fort de Bessoncourt Fort de Bessoncourt Bessoncourt, 16 septembre 2023, Bessoncourt. Visite guidée du Fort de Bessoncourt 16 et 17 septembre Fort de Bessoncourt Entrée libre À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, faites une visite découverte guidée de l’intérieur et de l’extérieur du fort. Durée : 45 min.

Une vidéo didactique de présentation du fort et des maquettes, dont un plan en relief du fort (2,50 x 1,50 m), seront présentés.

Vous pourrez également profiter d’une exposition du système de fortification Séré de Rivières.

Départ de visite toutes les 30 minutes. Fort de Bessoncourt Rue du Fort 90160 Bessoncourt Bessoncourt 90160 Territoire-de-Belfort Bourgogne-Franche-Comté 06 13 61 85 04 http://www.fort-bessoncourt.fr https://www.facebook.com/fortbessoncourt Le Fort de Bessoncourt, situé 6 km à l’est de Belfort, est un des quinze forts Séré de Rivières constituant la ceinture fortifiée belfortaine. IL fut érigé de 1883 à 1886, puis renforcé en 1889, 1894 à 1896. Ce fort est très représentatif de l’évolution des forts militaires de la fin du XIXe siècle. Sa superficie est de 5 ha (6 ha avec les fossés). Il est en première ligne face à une invasion allemande en provenance d’Alsace. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

© Association du Fort Sénarmont de Bessoncourt

