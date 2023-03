Conférence « Gabriel Loppé, artiste, alpiniste et voyageur » Fort de Bard Bard Catégorie d’Évènement: Bard

Conférence « Gabriel Loppé, artiste, alpiniste et voyageur » Fort de Bard, 25 mars 2023, Bard. Conférence « Gabriel Loppé, artiste, alpiniste et voyageur » Samedi 25 mars, 15h00 Fort de Bard Réservation obligatoire Conférence de William Mitchell, commissaire d’exposition.

À suivre, visite guidée de l’exposition.

Activité organisée par l’association Fort de Bard.

Conférence en combinaison avec le billet valable pour la visite de l’exposition « Gabriel Loppé, artiste, alpiniste et voyageur » – 8 € plein tarif, 7 € tarif réduit, gratuit 0/25 ans et possesseurs de la Membership Card du Fort et Abbonamento Musei. Fort de Bard Bard, 8, Rue Vittorio Emanuele II Bard Vallée d’Aoste [{« type »: « email », « value »: « eventi@fortedibard.it »}, {« type »: « phone », « value »: « 0125 833811 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0125 833818 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T15:00:00+01:00 – 2023-03-25T16:30:00+01:00

2023-03-25T15:00:00+01:00 – 2023-03-25T16:30:00+01:00 ©Région autonome de la Vallée d’Aoste

Détails Catégorie d’Évènement: Bard Autres Lieu Fort de Bard Adresse Bard, 8, Rue Vittorio Emanuele II Ville Bard Lieu Ville Fort de Bard Bard

Fort de Bard Bard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bard/

Conférence « Gabriel Loppé, artiste, alpiniste et voyageur » Fort de Bard 2023-03-25 was last modified: by Conférence « Gabriel Loppé, artiste, alpiniste et voyageur » Fort de Bard Fort de Bard 25 mars 2023 Bard Fort de Bard Bard

Bard