Battantes ! – Soirée concerts Fort d’Aubervilliers, 93300 Aubervilliers, Aubervilliers (93), 17 novembre 2023, .

Battantes ! – Soirée concerts Vendredi 17 novembre, 20h00 Fort d’Aubervilliers, 93300 Aubervilliers, Aubervilliers (93) 5,99

Le Point Fort et la FAMDT s’associent pour une soirée dans la lignée d’une journée de rencontres, débats, ateliers, exposition, projection, du même nom « Battantes ! » autour de la valorisation de la place des femmes dans les musiques trad’ d’ici et d’ailleurs. + d’infos sur la journée bit.ly/talkbattantes Cette soirée pour célébrer ensemble la diversité de la scène féminine musicale, la créativité et l’engagement de ces artistes. Une soirée pour revendiquer l’égalité et l’audace avec Tracy de Sà, Anaïs Rosso et l’ensemble Chakâm.

ENSEMBLE CHAKÂM – Lauréates du Prix des Musiques d’ICI

Ensemble Chakâm révèle la richesse du dialogue de musiques savantes d’Iran (Sogol Mizraei au târ), de Palestine (Christine Zayed au qanun) et du baroque français (Marie- Suzanne de Loye à la viole de gambe).

ANAÏS ROSSO

Anaïs aime mélanger les genres et s’amuse de ses inspirations, convoquant aussi bien Henri Salvador que Les Cures, ou encore les Beatles. Elle nous livre une histoire personnelle émouvante, que l’on découvre au fil de ses compositions teintées de blues et de sonorités mystérieuses.

TRACY DE SÁ

Féministe évidente, fière dans un milieu hip hop régi par les hommes, Tracy pose son flow et sa technique taillés à l’écoute intensive du rap des 90’s, pour mettre les hommes à ses pieds. Tracy veut aller encore plus loin pour redonner aux femmes la place qu’elles méritent dans notre société.

Soirée concerts au tarif de 5,99€ : réservation sur le site du Point Fort d’Aubervilliers ici : https://www.lepointfort.com/events/battantes-tracy-de-sa-anais-rosso-ensemble-chakam/?fbclid=IwAR3A_Cf-RRWjphsiqSCP86dLsBvFI2IC5nMaF9OdZ3-jDQm9luI9Zlj9LO0

source : événement Battantes ! – Soirée concerts publié sur AgendaTrad

Fort d’Aubervilliers, 93300 Aubervilliers, Aubervilliers (93) Fort d’Aubervilliers, 93300 Aubervilliers, 93300 Aubervilliers, France [{« link »: « https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Ftalkbattantes%3Ffbclid%3DIwAR0eY712yFZD-aaB2IUg6Y0grtWl6Z8nxYDPLZ4WlnH9jSYgES49ECY01-E&h=AT2k8Ae9AjLldxRT3dOGElB8Pafil4o_l1nPdUD8lHkCV085xATmf7CHMeZavVWUBo21HMJQ6nhllhhuF9nkjSLvh00AKI9vHRnN-V3vY_GydEUzIMaidfWKGhHD1euJvpLi7Q9dV2Hf9OsPtjBEfPG-9g&__tn__=q&c%5B0%5D=AT1ypjYX5E6tRbGWRjFzgOgyovYanORJFEvZT4v0kFqyQgPSPyDPthxMJeK1BNPTnjbT1WsC8cNKNItFsZc0nad2TiyFP0wVC7Q5YaO-6a0vPv4FsRVDdqqhDN42_bFbPuxkC1txEVqNqlwJC3b9rqTuFebC »}, {« link »: « https://www.lepointfort.com/events/battantes-tracy-de-sa-anais-rosso-ensemble-chakam/?fbclid=IwAR3A_Cf-RRWjphsiqSCP86dLsBvFI2IC5nMaF9OdZ3-jDQm9luI9Zlj9LO0 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/46313 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-18T00:00:00+01:00

2023-11-17T20:00:00+01:00 – 2023-11-18T00:00:00+01:00

stage chant