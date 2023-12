Cet évènement est passé Expo de Noël – Peintures, aquarelles, photographies et sculptures Fort Combrit Catégories d’Évènement: Combrit

Finistère Expo de Noël – Peintures, aquarelles, photographies et sculptures Fort Combrit, 23 décembre 2023, Combrit. Combrit Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-23 14:30:00

fin : 2024-01-07 18:00:00 . Chaque année, la commune de Combrit Sainte-Marine organise une exposition au Fort de Sainte-Marine à l’occasion des fêtes de fin d’année. 18 artistes de la commune présenteront leurs œuvres : peintures, aquarelles, photographies et sculptures. .

Fort Rue des Glénans

Combrit 29120 Finistère Bretagne

Mise à jour le 2023-12-20 par OT Destination Pays Bigouden Sud Détails Catégories d’Évènement: Combrit, Finistère Autres Code postal 29120 Lieu Fort Adresse Fort Rue des Glénans Ville Combrit Departement Finistère Lieu Ville Fort Combrit Latitude 47.8637603 Longitude -4.1148199 latitude longitude 47.8637603;-4.1148199

Fort Combrit Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/combrit/