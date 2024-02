FORT Chaumont, vendredi 23 février 2024.

FORT Chaumont Haute-Marne

Tout public

Représentation de cirque par la Compagnie La Meule. Ils sont prêts à en découdre et provoquer en duel les stéréotypes de la virilité bien ancrés dans notre inconscient collectif. Il est temps de faire bouger les lignes. Il est temps de dessiner autre chose qu’un monde « qui a un faible pour les forts ». « Fort » est un spectacle pluridisciplinaire mêlant performances physiques, musique live, portés acrobatiques, lancers de couteaux et prises de parole, avec une pointe d’humour dans un décor hors du commun. C’est une expérience forte, drôle, émotionnelle, une ode à la libération de soi et à la construction de son identité. A voir en famille, ce spectacle percutant bouscule les codes et vous fera douter haut et fort ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23

fin : 2024-02-23

15 Rue Lévy Alphandery

Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est contact@lenouveaurelax.fr

L’événement FORT Chaumont a été mis à jour le 2024-02-05 par Antenne de Chaumont