Visite du fort Belin à Salins-les-Bains 16 et 17 septembre Fort Belin, Salins-les-Bains Sur inscription, dans la limite des places disponibles. Inscription auprès de l’Office de tourisme Cœur du Jura (en ligne, par téléphone ou sur place). S’équiper de chaussures appropriées (site escarpé).

Le fort Belin occupe un site fortifié dès le XIIIe siècle, participant à protéger Salins, connue pour sa production de sel et seconde ville la plus importante du comté de Bourgogne au Moyen Âge.

La visite guidée, d’une durée d’1h30, proposera une histoire du fort, de sa construction à la fin du XVIIe siècle et jusqu’à sa restauration au XIXe siècle, à travers la découverte des bâtiments encore en place (attention, le site est escarpé, il faut donc s’équiper de chaussures adaptées).

Les visites sont animées par un chargé de recherche du service Inventaire et Patrimoine de la Région Bourgogne-Franche-Comté.

Départ : parking sur le chemin depuis le village de Clucy, en direction du fort Belin.

Horaires des visites : 14h et 16h le samedi et 10h30, 14h et 16h le dimanche.

Fort Belin, Salins-les-Bains Fort Belin, chemin Touillon, 39110 Salins-les-Bains Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « contact@cdj-tourisme.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 84 73 01 34 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

© T. Kuntz, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine