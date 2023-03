Brunch Musical Fort Barraux, 10 avril 2023, Barraux.

Brunch Musical Lundi 10 avril, 11h00 Fort Barraux Pas de réservation. Vente sur place le jour de l’événement Tarif au choix (6€/12€/20€/30€)

Bengue – Fidel Fourneyron

Une écriture orchestrale qui tisse des liens entre jazz panafricain et chants de la diaspora africaine en Europe, faisant entendre la polyphonie de l’Afropéanité.

Louise Jallu

Les répertoires d’Astor Piazzolla et d’Enrique Delfino audacieusement revisités par le quartet de Louise Jallu, bandonéiste à l’insolente créativité.

Stracho & friends – Stracho Temelkovski

Un pont transatlantique entre Brésil, Balkans et Orient, avec Grenoble au centre, ouvrant sur un dialogue entre rythmiques et lignes mélodiques latines, balkanes et maghrébines.

Les jardins de Samarcande – Ensemble Kimya

Alliant musique classique et contemporaine d’Europe, du Moyen-Orient et d’Inde, l’alchimie de l’ensemble Kimya ouvre une déambulation imaginaire dans ces Jardins aux 1001 saveurs.

Abraz’Ouverts

Entre musique contemporaine, théâtre musical, improvisation et rythmes iraniens, une virtuose interrogation sur les liens étroits qui lient musique et geste, son et sens, tradition et création.

Falsetas Yardani Torres & Marc Crofts

Un flamenco à deux violons ! Défi de compositions originales, ancrées dans des formes traditionnelles et utilisant des moyens contemporains.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-10T11:00:00+02:00 – 2023-04-10T18:30:00+02:00

