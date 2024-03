Forró Massilia Zoumaï Marseille, vendredi 23 février 2024.

Forró Massilia ♫FoRRO♫ Vendredi 23 février, 20h30 Zoumaï Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-23T20:30:00+01:00 – 2024-02-23T23:30:00+01:00

Fin : 2024-02-23T20:30:00+01:00 – 2024-02-23T23:30:00+01:00

Enfin la joie du Brésil revient à Zoumaï !

On est heureux d’accueillir ce vendredi 23 février, le trio Forró Massilia, dont les initiales FM pourraient être Forró métissé, mélangé, misturado…

Ce trio dynamique est constitué de :

– Marine Bradshaw (chant – triangle, petites percussions)

– Seba Yahia (accordéon – chant)

– Max Marachelian (Zabumba – choeurs).

Le groupe à soigneusement sélectionné un répertoire de Forrós traditionnels pour leur rareté ou leur originalité.

Forró Massilia est issu d’un collectif de musiciens d’horizons divers de la scène marseillaise afin de valoriser la tradition tout en s’ouvrant aux mélanges des genres et aux métissages avec d’autres styles musicaux.

C’est sur scène que le trio s’est rencontré, lors des Jam Forró organisées à Marseille par Seba Yahia accompagné de Max Marachelian, autour de la même passion et de la même envie de mettre en valeur les grandes influences artistiques qui ont fait émerger et vivre cette manifestation culturelle. De cette rencontre humaine et musicale naît le désir de créer un projet commun autour de ce vaste et puissant répertoire.

Ouverture du bar à 17h, concert à 20h30, entrée libre.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Zoumaï 7 Cours Gouffé, 13006 Marseille Marseille 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]