Si Par Azar, le dimanche 3 avril à 19:00

Entrée : 4€, thé offert + artistes au chapeau Forro do Sol duo revisite les standards de la musique traditionnelle du nordeste brésilien. Laissez vous porter par les harmonies chaudes de la guitare se baladant sur les rythmes pulsés des percussions brésiliennes. Un concert haut en couleurs qui vous fera traverser toutes les émotions de cette musique populaire ! ♫♫♫ Si Par Azar 18 rue Pastoret, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T19:00:00 2022-04-03T21:00:00

