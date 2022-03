FORRO DO SOL EN CONCERT Aspiran Aspiran Catégories d’évènement: Aspiran

Aspiran Hérault Aspiran EUR 5 5 Forro do Sol revisite les standards de la musique traditionnelle du Nordeste brésilien. Laissez-vous porter par les polyphonies vocales, les vibrations du violon sur les harmonies entraînantes de la guitare, qui se balade sur les rythmes pulsés des percussions brésiliennes. Un concert haut en couleurs qui vous fera traverser toutes les émotions de cette musique populaire.

Forro do Sol revisite les standards de la musique traditionnelle du Nordeste brésilien. Laissez-vous porter par les polyphonies vocales, les vibrations du violon sur les harmonies entraînantes de la guitare, qui se balade sur les rythmes pulsés des percussions brésiliennes. Un concert haut en couleurs qui vous fera traverser toutes les émotions de cette musique populaire.

5 € (une boisson offerte)

