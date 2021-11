Marseille Nexus Bouches-du-Rhône, Marseille Forró do Gonzagão #4 Nexus Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Nexus, le samedi 11 décembre à 20:00

L’association Espace Brasil rend hommage au roi du Baião LUIZ GONZAGA Pour animer cette soirée : Carol Sant ‘Anna (Chant et Zabumba), Marion Sanfoneira (Vocal, Accordéon) Mariana Pilatos Corado (Vocal, Rabeca ) accompagné par Dj Sandra Axé Entrée gratuite ! Plat typique du Nord-est du Brésil Infos 06 59 35 77 02 & 06 64 32 82 31

Entrée libre

♫♫♫ Nexus 52 cours Julien, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T20:00:00 2021-12-11T23:59:00

