SAMEDI 19 févier 21H Le NEXUS bar vous invite à un BAL concert Forró avec super groupe marseillais Forróde4tokes! Des voix, des percussions, un violon, un accordéon pour un voyage dansant dans le Nord-Est du Brésil. La vision trad du Forró de ce quatuor aux influences jazz, et leur interprétation au service de la danse, vous fera passer un moment inoubliable. Entrée : Gratuite Caroline TOLLA, voix lead, triangle Aurélia PEREZ, violon, chœur Jean-Baptiste BRUNEL, accordéon, chœur Dimé VIEIRA, percussions, chœur

