FORRÓ de 4TOKES Latté, 23 avril 2022, Marseille.

FORRÓ de 4TOKES

Latté, le samedi 23 avril à 21:00

Après une année riche, fructueuse d’une incroyable aventure musicale, après plus de 30 bals et des rencontres magnifiques avec le public et les danseurs d’horizons différents, Forró de 4Tokes est très heureux de vous présenter son premier #EP “UM SÓ” Le SAM 23 avril 2022 au @LattéClubEvents. Ce lieu emblématique des forrózeiros/as de Marseille invite le groupe F4T pour inaugurer la nouvelle saison et vous faire danser jusqu’au bout de la nuit. Situé au cœur du panier, le LatteClub vous propose aussi de petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 19h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée. Alors n’attendez plus, faites votre résa, invitez vos ami.e.s et venez passer une soirée inoubliable avec nous!!! CD “Um Só” : 5€ En vente sur place FORRO DE 4TOKES • Caroline TOLLA, voix et percussions • Aurélia PEREZ, violon et chœur • Jean-Baptiste BRUNEL, accordéon, clarinette et chœur • Dimé VIEIRA, zabumba et chœur Musique dès 20H30 suivi du concert Latté, 16 rue de l’évêché, Marseille 2ème Facebook : Latté Club Events Informations et réservations au 09 82 33 19 20

8€

♫BRÉSIL♫

Latté 16, rue de l’Evêché, 13002 Marseille Marseille Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T21:00:00 2022-04-23T00:30:00