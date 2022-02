FORRÓ de 4TOKES La Voie Maltée, 3 mars 2022, Marseille.

FORRÓ de 4TOKES

La Voie Maltée, le jeudi 3 mars à 21:00

Forró de 4 Tokes est un groupe né en avril 2020 qui propose un format « Bal Concert de Forró », une musique populaire du Nord-Est du Brésil. Leur répertoire est traditionnel et festif : invitant au voyage sur les rythmes du Forro, Baiao, Xote, Coco, Choro, il s’entremêle également d’influences folk et d’improvisations jazz. Fort de son succès, la danse Forró amène de nombreux aficionados, passionnés par la musique et les danses traditionnelles, qui les suivent sur le chemin de leurs représentations. Le projet se compose de 4 musiciens : Caroline TOLLA, voix et triangle Aurélia PEREZ, violon et choeur Jean-Baptiste BRUNEL, accordéon et choeur Dïme VIEIRA, Zabumba et choeur

Entrée libre

♫MUSIQUE BRÉSILIENNE♫

La Voie Maltée 7 Rue Crudère, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



