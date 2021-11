Marseille Ecole Wu Bouches-du-Rhône, Marseille FORRO DE 4 TOKES & DJ DIME Ecole Wu Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

1ère édition de FORRO FAISCADA à Marseille !! 5 Novembre Concert live avec FORRO DE 4 TOKES & DJ DIME 6 novembre WORKSHOP FORRO avec YSE GOES Lieu : Ecole Wu Marseille 430 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny 13009 Marseille Tarifs 35 euros Wokshop + soirée ou 10 euros Soirée pré-paiement et inscriptions en ligne ici : [https://forms.gle/28kBD4iWCfC5qi849](https://forms.gle/28kBD4iWCfC5qi849) (merci d’envoyer la confirmation de votre virement bancaire à [faiscadaforro@gmail.com](mailto:faiscadaforro@gmail.com) ) ♫♫♫ Ecole Wu 430 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny, 13009 Marseille Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

