Club Convergences 1, Place Evariste Gras, le samedi 30 octobre à 21:00

Des voix, des percussions, un violon, un accordéon pour un voyage dansant dans le Nord-Est du Brésil. La vision trad du Forró de ce quatuor aux influences jazz, et leur interprétation au service de la danse, vous fera passer un moment inoubliable. Ouverture des portes à 20h Entrée 10€ De 20h à 20h30: 1/4h ciotaden entrée à 5€ sans condition Pass sanitaire Le Club Convergences est une association qui fonctionne grâce à l’implication de ses bénévoles. En adhérant à l’association pour 25€ à l’année, vous bénéficiez d’un tarif préférentiel à 8€ pour tous les concerts, et vous soutenez notre action culturelle et citoyenne.

2021-10-30T21:00:00 2021-10-30T23:59:00

2021-10-30T21:00:00 2021-10-30T23:59:00

