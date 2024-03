Forro da GasoLina Trio Latté Marseille 2e Arrondissement, samedi 23 mars 2024.

Forro da GasoLina Trio Latté Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Forro da GasoLina Trio vous donne rendez-vous au Latté samedi 23 mars.

Bal festif

Gasolina, l’essence du forre franco-brésiliens.



Embarquemment immediat au Brésil avec le bal de la Gasolina.

Pendant 1h30, l’accordéon, les instruments typiques (zabumba, cavaquinho, pandeiro) et les chants font balancer les corps.



Au fil du concert, le duo vous invite à la danse avec ses chansons en français, portugais, et aussi en occitan Gasolina mélange musiques traditionnelles, créations, qui parlent des deux musiciens, de leurs trajectoires, dont la trame se développe autour du bal forró et occitan. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 21:30:00

fin : 2024-03-23

Latté 16 Rue De l’Evêché

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Forro da GasoLina Trio Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-29 par Ville de Marseille