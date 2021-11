Marseille La Dar Centre Social Autogéré Bouches-du-Rhône, Marseille FORRO CONTRA AS FRONTEIRAS La Dar Centre Social Autogéré Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

FORRO CONTRA AS FRONTEIRAS La Dar Centre Social Autogéré, 13 novembre 2021, Marseille. FORRO CONTRA AS FRONTEIRAS

La Dar Centre Social Autogéré, le samedi 13 novembre à 19:30

FORRO CONTRE LES FRONTIERES SOIRÉE DE SOUTIEN AUX COLLECTIFS NO BORDERS (English version below) Pendant ces derniers mois, les militant.e.s actives à la frontière franco-italienne ont fait plusieurs tentatives d’ouvrir des lieux sécures pour un accueil inconditionnel des exilé.e.s en transit. Ces actions de solidarité ont connu une forte répression policière et judiciaire. Nous organisons cette soirée pour contribuer aux frais judiciaires qui en découlent. Il nous semble important aussi de donner de la visibilité aux actions de nos camarades et à la violation des droit humains et des accords internationaux qui a lieu à la frontière. Mais on vous concocte aussi une petite soirée dansante, car comme le disait Emma Goldman « si je ne peux pas danser, je veux pas participer à votre révolution ». Au menu : du Forro, avec une initiation pour celleux qui ne savent pas encore le danser ; et une BOOM comme on aime. Le programme : 19H30 Discussion autour des pratiques de solidarité à la frontière franco-italienne. 21h00 Bal Forro avec le groupe des “Homens de saia”. 22h30 MEGA BOOM ♫♫♫ La Dar Centre Social Autogéré 127, rue d’Aubagne 13006 Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T19:30:00 2021-11-13T01:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu La Dar Centre Social Autogéré Adresse 127, rue d'Aubagne 13006 Marseille Ville Marseille lieuville La Dar Centre Social Autogéré Marseille