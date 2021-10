Toulouse Place du Capitole Haute-Garonne, Toulouse Forom des langues du monde 2021 Place du Capitole Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Place du Capitole, le dimanche 10 octobre à 10:00

### Forom des langues du monde Le Forom des langues du monde revient le dimanche 10 octobre sur la place du Capitole pour sa 27ème édition. Pendant cette journée, vous pourrez venir à la rencontre de plus d’une centaines de langues et des cultures du monde entier autour d’ateliers d’initiations et d’animations populaires. De l’amharique au zaza, du sara au soussou en passant par le kurmandji, aucune langue n’est oubliée ! [**Télécharger le programme de l’édition 2021**](https://api-culture.toulouse.fr/documents/10718111/11690747/ForomDesLanguesDuMonde_Edition2021/b59cfcdd-3a4f-978d-3222-6d6874f622d9) ### Plus d’infos [Site du Forom des Langues ](https://www.arnaud-bernard.org/forom-des-langues/) ![]() ### Infos pratiques Dimanche 10 octobre à partir de 10h

Entrée libre et gratuite.

