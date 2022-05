Formule pique-nique : Osez le vin au féminin, 21 mai 2022, .

Formule pique-nique : Osez le vin au féminin

2022-05-21 – 2022-06-03

EUR Une expérience originale et conviviale : Muriel, Vigneron Indépendant, partage avec vous son quotidien. Explorez la vigne bio lors d’une balade insolite avec un jeu de piste pour comprendre comment naît notre vin d’Alsace. De retour au domaine, vous visiterez les installations et la cave pour comprendre la transformation du raisin en vin. A suivre, apéritif accompagné d’une tranche de kougelhopf ou bretzel. Mise à disposition de tables, bancs sous tonnelles et d’un barbecue plancha alimenté aux ceps de vignes pour votre pique-nique tiré du sac. Dégustation en accord avec vos plats de 6 de nos vins servis à table et commentés par le vigneron.

Vivez une expérience conviviale en partageant le quotidien de Muriel, Vigneron Indépendant. Explorez la vigne bio lors d’une balade insolite au fil d’un jeu de piste suivi d’une visite de cave, d’un apéritif et d’une dégustation de six vins durant votre pique-nique.

