Formule déjeuner à thème Casino JOA Lons-le-Saunier, mercredi 7 février 2024.

Formule déjeuner à thème Casino JOA Lons-le-Saunier Jura

Tous les mercredis de janvier et février, midi et soir, raclette à volonté !

Raclette, salade, charcuteries, pomme de terre et salade de fruits en dessert ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-07 19:00:00

fin : 2024-02-07 22:00:00

Casino JOA 795 Boulevard de l’Europe

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact-lonslesaunier@joa.fr

L’événement Formule déjeuner à thème Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2024-02-01 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION