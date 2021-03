Romanèche-Thorins Romanèche-Thorins Romanèche-Thorins, Saône-et-Loire Formule au plus près des animaux Romanèche-Thorins Catégories d’évènement: Romanèche-Thorins

Saône-et-Loire

Formule au plus près des animaux, 11 mars 2021-11 mars 2021, Romanèche-Thorins. Formule au plus près des animaux 2021-03-11 – 2021-03-11 Touroparc 400 rue du parc

Romanèche-Thorins Saône-et-Loire Romanèche-Thorins 95 95 EUR En petit groupe ou en individuel, vous découvrirez le quotidien des soigneurs animaliers et vous aurez un accès privilégié aux animaux… Pour tout renseignement et inscription, merci de contacter Antoine ou Max par mail à : pedagogie@touroparc.com ou par téléphone au 03.85.35.25.17 Visite uniquement sur réservation, merci de prévoir plusieurs dates possibles pour que nous puissions déterminer ensemble celle de votre venue. https://www.touroparc.com/le-parc/visites/ En petit groupe ou en individuel, vous découvrirez le quotidien des soigneurs animaliers et vous aurez un accès privilégié aux animaux… Pour tout renseignement et inscription, merci de contacter Antoine ou Max par mail à : pedagogie@touroparc.com ou par téléphone au 03.85.35.25.17 Visite uniquement sur réservation, merci de prévoir plusieurs dates possibles pour que nous puissions déterminer ensemble celle de votre venue.

Détails Catégories d’évènement: Romanèche-Thorins, Saône-et-Loire Autres Lieu Romanèche-Thorins Adresse Touroparc 400 rue du parc Ville Romanèche-Thorins