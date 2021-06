Saint-Chamond MJC de Saint-Chamond Loire, Saint-Chamond Formica MJC de Saint-Chamond Saint-Chamond Catégories d’évènement: Loire

Formica MJC de Saint-Chamond, 12 juin 2021-12 juin 2021, Saint-Chamond. Formica

MJC de Saint-Chamond, le samedi 12 juin à 20:30

Mais voyez-vous, ils n’ont rien à se dire… Qui n’a jamais rêvé d’étrangler sa belle-mère, de poignarder son petit neveux ou de défenestrer son beau-frère ? Allez ! On y retourne la semaine prochaine ?

5€ Réservation en ligne uniquement

Un repas de famille le dimanche midi, rien de plus classique. MJC de Saint-Chamond 2a avenue de la libération 42400 saint-chamond Saint-Chamond Loire

2021-06-12T20:30:00 2021-06-12T22:30:00

