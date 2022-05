FORMEZ-VOUS AUX LIBELLULES AVEC DSNE Les Châteliers Les Châteliers Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Les Châteliers Deux-Sèvres EUR Vous souhaitez apprendre à reconnaître les espèces de libellules ? Cette 3ème session de formation vous permettra de consolider les acquis et de poursuivre l’apprentissage relatif à l’identification des espèces de libellules.

