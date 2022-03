Formez-vous au recensement des mares Mazières-en-Gâtine Mazières-en-Gâtine Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Mazières-en-Gâtine

Formez-vous au recensement des mares Mazières-en-Gâtine, 12 mai 2022, Mazières-en-Gâtine. Formez-vous au recensement des mares Mazières-en-Gâtine

2022-05-12 09:30:00 – 2022-05-12

Mazières-en-Gâtine Deux-Sèvres Mazières-en-Gâtine Rejoignez-nous pour participer au recensement et à la caractérisation des mares en Deux-Sèvres.

Cette formation réalisé sur le terrain vous permettra de vous offrir les clés pour qualifier les mares des Deux-Sèvres.

RDV à 9h30, précisions données à l’inscription (Mairie de Mazières en Gâtine). Rejoignez-nous pour participer au recensement et à la caractérisation des mares en Deux-Sèvres.

Cette formation réalisé sur le terrain vous permettra de vous offrir les clés pour qualifier les mares des Deux-Sèvres.

RDV à 9h30, précisions données à l’inscription (Mairie de Mazières en Gâtine). +33 6 31 56 78 23 Rejoignez-nous pour participer au recensement et à la caractérisation des mares en Deux-Sèvres.

Cette formation réalisé sur le terrain vous permettra de vous offrir les clés pour qualifier les mares des Deux-Sèvres.

RDV à 9h30, précisions données à l’inscription (Mairie de Mazières en Gâtine). dsne

Mazières-en-Gâtine

dernière mise à jour : 2022-02-17 par CC Val de Gâtine

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Mazières-en-Gâtine Autres Lieu Mazières-en-Gâtine Adresse Ville Mazières-en-Gâtine lieuville Mazières-en-Gâtine Departement Deux-Sèvres

Formez-vous au recensement des mares Mazières-en-Gâtine 2022-05-12 was last modified: by Formez-vous au recensement des mares Mazières-en-Gâtine Mazières-en-Gâtine 12 mai 2022 Deux-Sèvres Mazières-en-Gâtine

Mazières-en-Gâtine Deux-Sèvres