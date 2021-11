Villeurbanne Espace Tonkin Métropole de Lyon, Villeurbanne Formes et trajets, les mises en œuvre d’une architecture Espace Tonkin Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Villeurbanne

Formes et trajets, les mises en œuvre d'une architecture Espace Tonkin, 18 janvier 2022, Villeurbanne.

Espace Tonkin, le mardi 18 janvier 2022 à 19:30

L’architecte et urbaniste Pierre-André Louis raconte l’histoire de l’ensemble « Collège-Médiathèque-Salle de spectacle » du Tonkin qu’il a conçu dans les années 70. Un bel hommage du fils à son père et surtout une belle matière à discussion, à réflexion. Séduction esthétique ? Un labyrinthe ? Un formidable espace de jeu pour la jeunesse ? Chacun y mettra ses mots dans une discussion ouverte et qu’on espère chaleureuse en compagnie de Bertrand Louis vidéaste et plasticien. A l’issu de la séance regarderons-nous notre espace de vie de la même façon, nous regarderons-nous de la même façon ? Film réalisé par Bertrand Louis Espace Tonkin 1 avenue Salvador Allende 69100 Villeurbanne Villeurbanne Tonkin Métropole de Lyon

