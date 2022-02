Former l’ingénieur(e) du XXIème siècle : présentation du rapport final Siège de The Shift Project Paris Catégorie d’évènement: Paris

Siège de The Shift Project, le jeudi 10 mars à 18:00

L’équipe du projet « Former l’ingénieur du XXIe siècle » a le plaisir de vous inviter à la présentation de son rapport final, qui aura lieu en ligne le jeudi 10 mars de 18h à 20h30. Les inscriptions sont ouvertes ! Mener la transition vers une économie et une société décarbonée, sobre et résiliente implique de mobiliser tous les secteurs de la société. Tous les étudiants doivent être formés aux enjeux socio-écologiques et, a fortiori, aux enjeux énergie-climat. Quant à l’ingénieur du XXIème siècle, comme il a contribué aux désordres environnementaux actuels, il peut être un des moteurs essentiels de la transition écologique et énergétique et participer au pilotage des choix technologiques compatibles avec les enjeux. Il ou elle, décideuse ou technicien, doit intégrer dans ses décisions les enjeux physiques (raréfaction des ressources disponibles notamment énergétiques, effondrement de la biodiversité, changement climatique, etc.) et les enjeux sociaux afférant (inégalités de tout type). Cependant, les étudiants demeurent peu voire pas formés à ces enjeux. Le 9 février 2021, The Shift Project présentait le rapport intermédiaire du projet « ClimatSup INSA – Former l’ingénieur du XXIème siècle » qui vise à transformer l’ensemble des formations d’ingénieur. Après 1 an et demi de travail, l’équipe du projet présente les grandes conclusions du projet : un rapport rassemblant un Guide à destination des établissements, un Manifeste pour former l’ingénieur du 21ème siècle pour les équipes enseignantes, et un recueil de retours d’expériences d’écoles du Groupe INSA, mais aussi d’autres établissements qui ont travaillé à l’intégration des enjeux socio-écologiques à leurs formations.

